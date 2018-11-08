В России пенсионерке ампутировали здоровую ногу вместо больной

В Воронежской области России правоохранители возбудили дело за ненадлежащее оказание медицинской помощи – 89-летней пенсионерке вместо больной ноги ампутировали здоровую.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Отмечается, что в полицию обратился сын потерпевшей. Он рассказал, что его мать нуждалась в операции, но после ее проведения выяснилось, что врачи по ошибке ампутировали ей левую ногу до середины бедра, вместо правой.

По данному факту возбудили дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".