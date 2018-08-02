В России под администрацией президента Путина начался пикет с требованием не убивать Сенцова

В Москве под Администрацией Президента Владимира Путина проходит одиночный пикет с требованием освободить Олега Сенцова, который 81-й день голодает в российской колонии.

На плакате написано: "Олег Сенцов голодает 81-й день. Просьбы его матери о помиловании подана 17 июня. Где же ответ?"

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Серия одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера продолжается. Организатор сообщила, что важным правилом является свернуть плакат до того, как другой участник выйдет с плакатом. Это делается для того, чтобы полиция не посчитала протест несанкционированным митингом.

Мы не знаем, что может быть последней каплей, которая будет способствовать освобождению. Поэтому надо делать все, что угодно. В какой-то момент, это должно дать эффект. Но я боюсь, что времени мало. Еще некоторое количество дней, и он может попрощаться с жизнью. Мы не хотим ждать этого, поэтому и выходим на пикет,

– говорит активист.

Смотрите онлайн-трансляцию: