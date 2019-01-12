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      В России подорожали яйца, их начали продавать "девятками": фотофакт

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      В России начали продавать яйца по 9 штук в упаковке
      В России начали продавать яйца по 9 штук в упаковке / Фото из открытых источников

      После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках их магазинов появились упаковки по 9 штук. Это напрямую может быть связано с их подорожанием.

      Об этом информирует русская служба BBC.

      Читайте также: Российская экономика против Путина

      За год куриные яйца прибавили в цене на 26%, сообщает Росстат. Больше них из пищевых продуктов, перечисленных в последнем отчете агентства, подорожал только сахар: на 28% с декабря 2017 года по декабрь 2018-го.

      Все, что вы хотели знать про официальную инфляцию в 4%: Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%,
      – пишут пользователи соцсетей.

      Так, снимок с нестандартной упавкою яиц разместили на одном из развлекательных российских сайтов.

      "Девяток яиц, пожалуйста", – шутит автор статьи.

      Представитель ритейлера "ТД Интерторг" Лирин Суслова подтвердила, что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук. Стоимость подобной упаковки составляет 64,9 рубля (почти 1 доллар США).

      В соцсетях активно обсуждают нововведения российских маркетологов.

      Что такое инфляция?
      Инфляция – рост общего уровня цен. В реальной жизни отражается как снижение покупательной способности денег – на те же 100 гривен можно купить меньше товаров и услуг.

      Инфляция бывает: нормальная – до 5% за год; умеренная – до 10% за год; галопирующая – более 10% за год; Гиперинфляция – более 50% за месяц.

      Также она может быть открытой – которую не сдерживают, или подавленной (латентной) – когда государство контролирует цены.

      Теги: Новости России Инфляция Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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