В России подорожали яйца, их начали продавать "девятками": фотофакт

После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках их магазинов появились упаковки по 9 штук. Это напрямую может быть связано с их подорожанием.

Об этом информирует русская служба BBC.

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За год куриные яйца прибавили в цене на 26%, сообщает Росстат. Больше них из пищевых продуктов, перечисленных в последнем отчете агентства, подорожал только сахар: на 28% с декабря 2017 года по декабрь 2018-го.

Все, что вы хотели знать про официальную инфляцию в 4%: Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%,

– пишут пользователи соцсетей.

Так, снимок с нестандартной упавкою яиц разместили на одном из развлекательных российских сайтов.

"Девяток яиц, пожалуйста", – шутит автор статьи.

Представитель ритейлера "ТД Интерторг" Лирин Суслова подтвердила, что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук. Стоимость подобной упаковки составляет 64,9 рубля (почти 1 доллар США).

В соцсетях активно обсуждают нововведения российских маркетологов.

Всё, что вы хотели знать про официальную инфляцию в 4%:



Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%



https://t.co/QjIoEsLn0H — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 10 січня 2019 р.

Когда в магазин завезли яйца по 65/десяток pic.twitter.com/MEvBHK5S8b — Иностранный агент (@debri__32) 11 січня 2019 р.

Что бл@ть за дела, - молоко 0,9. кефир 0,7. Сахар 900 г. Щас яйца по 9 штук.

Видимость благополучия, и нулевой инфляции. — Донна Розза (@symcin) 11 січня 2019 р.

Видел яйца в упаковке по 10 штук, но мелкие, а по 9 штук такие же. А цена такая же. Эффективные менеджеры. — Геннадий Ерёмин (@camdeputat) 11 січня 2019 р.

В России начали продавать яйца по девять штук в упаковкеhttps://t.co/kAKRS6iD6w pic.twitter.com/LBb6duDxif — Накануне.RU (@nakanuneru) 11 січня 2019 р.

Что такое инфляция?

Инфляция – рост общего уровня цен. В реальной жизни отражается как снижение покупательной способности денег – на те же 100 гривен можно купить меньше товаров и услуг.



Инфляция бывает: нормальная – до 5% за год; умеренная – до 10% за год; галопирующая – более 10% за год; Гиперинфляция – более 50% за месяц.



Также она может быть открытой – которую не сдерживают, или подавленной (латентной) – когда государство контролирует цены.