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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В России поняли, почему ППК "Вагнера" воюет на Донбассе и в Сирии

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Наемники ППК
Наемники ППК "Вагнера" на Донбассе / Соцсети

Военные частной компании "Вагнера" на Донбассе выполняли задание Кремля по получению всей угольной промышленности Украины. Похоже, у них есть цель и в отношении Сирии. В ближайшее время "вагнеровцы" появятся в Южном Судане.

Об этом рассказал местный житель поселка Молькино, где располагается база "Вагнера", передает ZNAK.

Читйате также: Что представляет собой ППК "Вагнера": обнародованы ее особенности

"То, что телевизор говорит, – сплошная ложь! Уроды! Никаких россиян никто нигде не бьет, они нефть делят. На крови ребят эти **** деньги зарабатывают! Для кого эти нефтяные вышки – для меня, для тебя, может? Сунула же голову, *** его знает где! Через девять морей и десять земель. А пацаны эти, те кто два раза сходит, – они уже становятся больными на всю голову. Не могут уже без этого жить, сумасшедшие уже," – эмоционально прокомментировал он участие россиян в Сирии.

Также бывший военный выразил недовольство и участием "вагнеровцев" в военном конфликте на Донбассе.

А Донбасс – что это, по-вашему? Это уголь, вся основная промышленность Украины там. Сейчас уже мы глубоко в заднице сидим и еще дальше в нее залезаем! Весь мир уже против нас выступает, на кого там в этом Кремле они надеются? Ладно, Чечня была – это наша территория была и нельзя допустить, чтобы такое было у нас. В этом Путин прав, я не против. С Украиной и так и сяк тоже могло обернуться. Понять еще можно,
– отмечает житель Молькино.

В то же время он добавляет, что на Донбассе уже никого давно не посылают, а последняя партия ушла в Африку (ранее СМИ распространяли информацию, что ППК "Вагнера" ​​будет задействованно в Южном Судане – "24").

"В Африке они не будут воевать. Даже оружия не будет. Инструкторами будут, учить", – резюмирует мужчина.

Напомним, ранее сайт "24" публиковал фото базы ПГК "Вагнера", которая располагается вблизи российского Краснодара в поселке Молькино.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Война в Сирии война угольная промышленность нефть
Источник: 24 Канал
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