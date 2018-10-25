В России построенный за огромную сумму стадион размыло дождем: фото

В России небольшой дождь начал размывать склоны, засыпанные под стадионом "Волгоград Арена", который построили к Чемпионату мира по футболу за 16 миллиардов рублей. Местные говорят, что спасать подтопленные участки никто не спешит.

Об этом сообщает местное издание "Волгоград онлайн".

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Жители российского Волгограда рассказывают, что поблизости горе-стадиона стоит какая-то спецтехника, однако активные работы не проводятся.



Проблемы из-за дождя на российском стадионе не новые/ Джерело:v1.ru

При этом в компании "Стройтрансгаз", которая занималась строительством, заявляют, что размытый участок принадлежит городу.



Местные жители говорят, что никто не спешит спасать ситуацию / источник: v1.ru

Издание отмечает, что проблемы возникли гораздо раньше. Так, в день окончания Чемпионата мира Волгоград залило сильным ливнем. Тогда же сильнее всего от дождя пострадал новый склон под стадионом.

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Работать над восстановлением строители начали еще в начале августа. Однако издание отмечает, что с тех пор ситуация только ухудшилась.