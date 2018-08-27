В России потратят 3 миллиарда рублей на борьбу за здоровый образ жизни

МОЗ РФ предлагает направить почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета до 2024 года на мотивацию россиян к здоровому образу жизни.

Об этом сообщает ТАСС.

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Проект укрепления общественного здоровья предполагает, что ежегодно с 2018 по 2024 год на информационные кампании будет направлено 403,5 миллионов рублей. Таким образом, всего на кампанию на мотивирование россиян к ЗОЖ планируется потратить 2,825 миллиарда рублей.

В качестве целевых показателей в федеральном проекте заложено снижение распространенности употребления табака с 30% до 27% к 2024 году. Также предполагается снижение смертности мужчин рабочего возраста с 718 до 530 человек на 100 тысяч. Кроме того, в целевых показателях заложено снижение количества абортов по желанию на 1 тысячу женщин фертильного возраста 9,6 на 31 декабря 2017 года до 6,9 человек на 2024 год.