Презентовали суперкомпьютер, который может войти в ТОП-500 самых мощных компьютеров мир

В Объединенном институте ядерных исследований (российский город Дубна) представили суперкомпьютер, который будут использовать для обработки данных из будущего коллайдера тяжелых ионов NICA и решения других научных задач. Пиковая мощность вычислительной машины составит около петафлопс, и она войдет в число 500 самых мощных суперкомпьютеров мира.

Презентация состоялась в рамках сессии Комитета полномочных представителей государств-членов ОИЯИ, сообщает портал N + 1.

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Новый компьютер создан совместно лабораторией теоретической физики имени Боголюбова и лабораторией информационных технологий. В разработке суперкомпьютера участвовали также специалисты группы компаний РСК и корпорации Intel. Вычислительной машине присвоено имя члена-корреспондента АН СССР Николая Говоруна, который руководил вычислительным направлением в ОИЯИ.

По словам разработчиков, теоретическая пиковая производительность суперкомпьютера составляет около одного петафлопса, что соответствует квадриллиону операций с плавающей запятой в секунду. Суперкомпьютер построен на базе 72-ядерных процессоров Intel Xeon Phi 7290 и процессоров Intel Xeon Gold 6154. Для передачи данных между вычислительными узлами используется технология Intel Omni-Path, со скоростью коммутации, которая не блокируется, до 100 гигабит в секунду.



Схема ускорительного комплекса мегапроекта NICA

Компьютер будет использоваться для моделирования динамики столкновений тяжелых ядер на коллайдере NICA, строительство которого будет завершено в 2020 - 2021 годах. Кроме того, с его помощью будут проводиться исследования в области новых материалов.

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Ученые отдельно отмечают разработанную для комплекса систему прецизионного жидкостного охлаждения. В ней используется режим "горячая вода" – на входе в вычислительный узел температура теплоносителя составляет 45 градусов Цельсия. По словам разработчиков, такой подход позволил "применить круглогодичный режим free cooling (24x7x365), используя только сухие градирни, работающих при температуре окружающего воздуха до 50 градусов Цельсия, а также полностью избавиться от фреонового контура и чиллеров". Благодаря этому в среднем в год на охлаждение используется менее 6% всей мощности, потребляемой суперкомпьютером.

Что такое суперкомпьютер? Общий термин, используемый для обозначения класса существующих мощных компьютерных систем. Суперкомпьютеры, как правило, используются при решении сложных научных и инженерных задач, требующих выполнения большого количества математических операций и работают с большими объемами данных. Понятие суперкомпьютер является относительным во времени. Мощность компьютерной системы оценивается по сравнению с существующими на определенный момент компьютерными системами широкого использования и уровнем развития технологий.

Что такое NICA? Коллайдер протонов и тяжелых ионов, который строится с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий и Объединенного института ядерных исследований. Окончание строительства планируется на 2020 год. Ускорительный комплекс создается с целью исследования области физики частиц в ранее недоступной области параметров и условий эксперимента – получение интенсивных пучков тяжелых ионов и поляризованных ядер с целью поиска смешанной фазы ядерной материи и исследования поляризационных эффектов.