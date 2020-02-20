В России при взлете упал самолет с 14 людьми на борту: фото

Утром четверга, 20 февраля, вблизи российского города Магадан частный самолет Ан-2 упал сразу после взлета. На его борту находились 14 человек. В результате жесткого столкновения с землей 7 человек пострадали.

Всего на борту были 12 пассажиров и двое членов экипажа, пишет российский "Интерфакс".

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Жесткая посадка сразу после взлета была совершена в аэрпорту "Магадан-13". Среди вероятных причин аварии рассматривают технические неисправности воздушного судна или человеческая ошибка.

Во время жесткой посадки удалось избежать возгорания самолета. Все из-за того, что его баки были почти пустыми. Все пассажиры самостоятельно покинули самолет после падения. Семеро из них в состоянии средней тяжести, пишет телеграм-канал "Mash".

Как известно, при взлете самолет не смог набрать необходимой высоты, начал падать и столкнулся с землей. Местные спасатели заверили, что погодные условия были вполне приемлемыми для полетов.



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