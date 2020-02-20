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      В России при взлете упал самолет с 14 людьми на борту: фото

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      В России самолет упал при взлете, пострадали 7 человек / фото: телеграм-канал "Mash"

      Утром четверга, 20 февраля, вблизи российского города Магадан частный самолет Ан-2 упал сразу после взлета. На его борту находились 14 человек. В результате жесткого столкновения с землей 7 человек пострадали.

      Всего на борту были 12 пассажиров и двое членов экипажа, пишет российский "Интерфакс".

      К слову: В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы: фото, видео

      Жесткая посадка сразу после взлета была совершена в аэрпорту "Магадан-13". Среди вероятных причин аварии рассматривают технические неисправности воздушного судна или человеческая ошибка.

      Во время жесткой посадки удалось избежать возгорания самолета. Все из-за того, что его баки были почти пустыми. Все пассажиры самостоятельно покинули самолет после падения. Семеро из них в состоянии средней тяжести, пишет телеграм-канал "Mash".

      Как известно, при взлете самолет не смог набрать необходимой высоты, начал падать и столкнулся с землей. Местные спасатели заверили, что погодные условия были вполне приемлемыми для полетов.

      літак Ан-2, Росія, Магадан
      В результате падения самолета в России обошлось без жертв

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Аварии и ДТП Постраждалі авиация
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