В России придумали новый способ заманить к себе жителей оккупированного Донбасса на работу

Так называемые "депутаты" Госдумы Российской Федерации решили разрешить гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, устроиться на работу в России без необходимости получения разрешения или патента.

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Его авторы – Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская в соавторстве с другими парламентариями. Они незаконно избраны в парламент РФ с территории оккупированного Крыма.

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В законопроекте предлагается внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", дополнив список лиц, освобожденных от необходимости получения разрешения на работу, трудового патента, следующей категорией: "Иностранные граждане, которые являются гражданами Украины или лицами без гражданства, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины на основании документов, удостоверяющих личность, выданных соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов".

Причиной для написания такого законопроекта, его авторы указали тот факт, что из-за экономической блокады значительная часть крупных предприятий была остановлена, в результате чего местное население осталось без работы.

Кроме того, отмечается, что Путин своим указом признал в РФ документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Следовательно, действие этого закона должно было бы продолжаться, пока будет действовать этот указ Путина.

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В пояснительной записке указано, что по состоянию на 25 января 2017 года так называемые "паспорта граждан Донецкой и Луганской народных республик" получили 259 974 лица (157 500 и 102 474 человек соответственно).

Изменения в закон предполагают, что они вступят в силу со дня их официального опубликования.