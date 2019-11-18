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      В России Приморье накрыл снежный апокалипсис: во Владивостоке – полный коллапс – фото, видео

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      Ужасная непогода охватила Приморский край России. В частности, в столице региона Владивостоке за ночь и утро понедельника выпала норма осадков за полтора месяца. В крае объявлено штормовое предупреждение.

      По информации российского Гидрометцентра, причина такой непогоды – активный южный циклон. Он принес в Приморье сильный дождь, переходящий в снег, штормовой ветер и метель, одновременно на дорогах образовался гололед.

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      По словам представителя Приморского гидрометцетру Виктора Чулкова, ориентировочно выпало 43 миллиметра осадков, а высота снега, выпавшего в разных районах города, составила от 2 до 8 сантиметров. Заметим, что месячная норма осадков здесь составляет 31 миллиметр, пишет информационное агентство "РИА Новости".

      Ужасная непогода охватила российский Владивосток: смотрите видео

      Из-за непогоды в Приморском крае произошла задержка десятков как автобусных, так и авиарейсов. В международном аэропорту "Владивосток" говорят, что они задерживают рейсы на вылет и на прилет, но аэропорт не закрывают. Кроме того, известно, что было отменено более 20 автобусных рейсов во всех направлениях.

      Снегопад во Владивостоке: смотрите видео

      Также из-за снега в Владивостоке начались проблемы с движением. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", утром 18 ноября в городе можно было наблюдать скопление транспорта на 10 баллов. Произошли здесь и первые ДТП – пока местное управление МВД сообщает лишь про 2 аварии, в результате которых никто не пострадал.

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      Снежный коллапс во Владивостоке: видео

      Зато местные СМИ пишут о серьезном ДТП вблизи села Достоевка. Здесь столкнулись два легковых автомобиля, на месте инцидента работают медики.

      ДТП, Владивосток, Примор'є, Росія, негода, сніг, дощСтрашное столкновение из-за непогоды под Владивостоком

      Сейчас на территорию Владивостока запрещено въезжать большегрузному автотранспорту. Такой же запрет действует и на выезде из Рыбного и Морского портов. В то же время в самом городе перекрыто несколько улиц. А городской транспорт работает с огромными перебоями и задержкой в графике, до одной из остановок движение троллейбусов отменено.

      Из-за снега в Приморье на дорогах затруднено движение: видео

      На проезжей части наблюдается снежный накат и гололед, затруднено движение на спусках и подъемах. В связи с этим ГАИ рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении,
      – говорят в местной полиции.

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      Какую ситуацию можно наблюдать на дорогах Владивостока: видео (Внимание! Ненормативная лексика!)

      В пресс-служба горадминистрации Владивостока добавляют, что на некоторых улицах произошло аварийное отключение электроэнергии.

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      1980
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Погода Фотоновости
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