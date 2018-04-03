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В России продлили арест бывшему охраннику Яроша за участие в "Правом секторе" и АТО

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Александр Шумков (на переднем плане) был охранником Дмитрия Яроша
Александр Шумков (на переднем плане) был охранником Дмитрия Яроша

Брянский суд России продлил арест украинцу Александру Шумкову до 5 июня. Солдата ВСУ обвиняют в том, что он был участником "Правого сектора", а также в участии в АТО.

Следователь заявил, что Шумкова следует оставить под стражей, ведь надо допросить еще трех свидетелей. Один из них находится в Якутии, еще один – во Владимирской области, сообщают "Грани".

Стоит отметить, что в Якутии незаконно удерживается украинский режиссер Олег Сенцов, а во Владимирском централе – член УНА-УНСО и "Правого сектора" Николай Карпюк.

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Напомним, Шумкову инкриминируется часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он находился в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) до 23 августа 2017 года. На самом деле Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд России запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-ого.

Политзэка обвиняют в участие в Революции достоинства (по делу событиц Евромайдан назван "свержением конституционного строя Украины") и АТО на востоке Украины. Также Шумкова допрашивали относительно подавлению украинскими активистами пророссийского мятежа 2 мая 2014 года в Одессе, однако в дело этот эпизод не вошел, поскольку обвиняемого в этот день в городе не было.

17 августа 2017 года Шумков не вернулся со службы домой. 26 сентября Лариса Шумкова, мать солдата, получила из брянского главка СКР письмо о том, что ее сын задержан в России. При этом датой задержания Шумкова в письме было названо 6 сентября. На тот момент со дня похищения солдата прошло три недели.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Правый сектор Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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