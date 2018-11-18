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      В России происходит трансформация авторитарной системы в уже законченную диктатуру, – Фейгин

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      Марк Фейгин
      Марк Фейгин / Interfax.ru

      Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что система в РФ превращается из авторитарной в диктаторскую. Юрист также заявил о попытках легитимизировать несменяемость власти президента России Владимира Путина.

      Такое мнение Фейгин высказал в интервью "Радио Свобода".

      "Я считаю, что идет окончательная трансформация авторитарной системы в уже законченную диктатуру. Дело не в количестве репрессий, а в сумме характеристик, которые определяют этот режим как диктаторский. Думаю, что там повышаются риски для самого этого режима, соответственно, его защитной функцией являются репрессии и попытка легитимизировать несменяемость власти Путина", – сказал правозащитник.

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      Он подчеркнул, что "этот процесс происходит на глазах".

      Есть и другие особенности, чуть менее заметные, они происходят в элитах. Уверенно можно говорить, что развивается внутриэлитный менталитет, непотизм (кумовство). Посмотрите: дети этих людей становятся их наследниками у власти, такого не бывало даже в сословных системах России до революции,
      – отметил Фейгин.

      В качестве примера юрист привел назначение министром сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Он является сыном секретаря Совета безопасности России, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева.

      Кто такой Марк Фейгин?
      Российский политический деятель, правозащитник. В апреле 2018 года Фейгина лишили статуса адвоката. Во время своей деятельности Фейгин был адвокатом украинских политзаключенных Надежды Савченко и Романа Сущенко.

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Марк Фейгин
      Источник: 24 Канал
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