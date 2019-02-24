В России рассказали, по каким объектам в США могут потенциально ударить новыми ракетами

В России считают, что целями расхваленных Путиным ракет "Циркон" в случае угрозы со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

Похвастался намерениями Москвы один из пропагандистских телеканалов, после этого информацию сразу подхватили российские СМИ.

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Так, среди целей на Восточном побережье Соединенных Штатов – здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления Вооруженными силами и Комитет начальников штабов. Кроме того, потенциальным объектом для "Циркона" считают Кепмп-Дэвид – правительственный пункт управления, а также Форт-Ричи в штате Мэриленд – пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов.

РосСМИ также вспоминают цели на западном побережье: Мак-Клеллан – управление стратегическими наступательными силами в штате Калифорния, а также Джим-Крик– пункт управления ядерными силами в штате Вашингтон.

Отметим, новую гиперзвуковую ракету "Циркон" презентовал президент России Владимир Путин. По его словам, это новый вид вооружения будет иметь скорость 9 махов (1 мах равен 1062 километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более чем тысячу километров.

Что известно о новой российской крылатой ракете "Циркон"?

Впервые она была запущена в 2012 году на полигоне в Актюбинске (Казахстан), хотя общественность в России услышала о ней гораздо позже – в 2016 году. Первый пуск ракеты осуществили с борта стратегического ракетоносца "Ту-22М3", а дальнейшие пуски проводились с наземных пусковых установок.



По данным российских СМИ, во время испытаний она достигла гиперзвуковой скорости, превышающей скорость звука в 5-6 раз. Также журналисты из России пишут, что "Циркон" превращает современные системы ПВО в "кучу ненужного хлама".



Гиперзвуковая ракета "Циркон": инфографика от РосмМИ

Ядерные споры между Москвой и Вашингтоном обострились из-за выхода последнего из ракетного договора. Так, США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?​

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.