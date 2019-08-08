В России рейсовый автобус упал с обрыва: есть погибшие, среди которых дети
Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском в Краснодарском крае. Росии В результате трагедии погибли четыре человека, еще 27, среди которых 11 детей, получили травмы и были доставлены в больницу.
Всего в автобусе ехали 42 человека, сообщает издание "ТАСС".
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Среди погибших двое детей. Кроме того, еще двое детей госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
Автобус принадлежит санаторию "Эллада", где отдыхают туристы. Он ехал из села Пшада Красноярского края в туристический город Анапа.
В управлении безопасности дорожного движения России сообщили, что ДТП произошло в результате лобового столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg. Кроме того, там рассказали, что в обрыв вплалы оба транспортных средства.
Местом трагедии стал 16-ый километр дороги "Новороссийск – Керченский пролив". Глубина обрыва, в который сорвался автобус составляет около 30 метров.
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