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      В России решили наградить пограничников за нападение на украинских моряков на Азове

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      В России хотят наградить напавших на украинских моряков пограничников
      В России хотят наградить напавших на украинских моряков пограничников / Фото из открытых источников

      В России решили наградить пограничников, которые таранили и обстреливали украинские суда и захватили моряков ВМС в Керченском проливе.

      Об этом рассказал Спикер Госдумы Вячеслав Володин и добавил, что этим вопросом будет заниматься комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, передает "Интерфакс".

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      "Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, которые принимали участие в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности", – отметил Володин.

      После обработки этого решения, вопрос о награждении должен рассмотреть российский парламент.

      Российские пограничники вели себя безупречно, они мужественно, эффективно решили те задачи по защите границы, которые перед ними стояли,
      – добавил спикер Госдумы.

      Напомним, агрессию России в отношении Украины резко осудили в Пентагоне. Там подчеркивают – Путину доверять нельзя. Глава Пентагона Джеймс Маттис считает агрессивные действия Кремля в Азовском море и захват украинских кораблей  пренебрежением международном правом.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24-х украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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