В России резко сократилось количество банков: официальная статистика

Количество действующих банков в РФ в 2018 году уменьшилось на 77 – до 440 с 517. А вот за пять с половиной лет их количество сократилось вдвое.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на официальную статистику Центрального банка РФ.

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За 5,5 лет, когда происходила активная расчистка российской банковской системы, количество действующих банков в РФ сократилось на 454, то есть более чем в два раза. Так, по состоянию на 1 июля 2013 года насчитывалось 894 банковские учреждения.

Почти половина банков из покинувших финансовый рынок за последнюю пятилетку остались без лицензий в 2015 и 2016 годах.

Основанием для выхода банка из игры в основном был отзыв его лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и нарушения требований законодательства.

Количество действующих лицензий сокращалось также в результате банковских слияний, а также добровольных отказов кредитных организаций от продолжения деятельности.