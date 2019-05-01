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      В России с 9 мая поздравили плакатами с нацистами: они осматривают подбитый советский танк

      27 Читати новину українською
      День победы по-русски: в Саратове общежитие украсили фотографиями с нацистами
      День победы по-русски: в Саратове общежитие украсили фотографиями с нацистами / Фото из открытых источников

      В российском Саратове на стене одного из общежитий по случаю так называемого Дня победы повесили поздравительные плакаты. И все бы ничего, поскольку россияне к этой дате относятся по-особому, однако на них изображены военные вооруженных сил гитлеровской Германии. Кроме того, эти солдаты осматривают подбитый советский танк.

      Как пишет местное информационное агентство "Взгляд-инфо", на праздничных плакатах с кадрами военной хроники, в частности, можно увидеть фотографию, сделанную в 1942 году под Харьковом. На фотографии изображены немецкие солдаты, которые осматривают подбитый советский танк Т-34 на имя "Чапаев". Также на машине есть надпись Beschlagnahmt, что означает "конфисковано".

      Читайте также: День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня
      Подбитый Т-34 на фото среди исторических кадров на скандальном баннере и на оригинальном фото

      На еще одном фото видно Сталинградскую битву, правда глазами фашистских солдат. На ней – офицер вермахта отдает команды унтер-офицерского состава.

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня
      Офицеры вермахта во время Сталинградской битвы также засветились на резонансном плакате

      В связи с резонансом, который возник из-за этих плакатов, их наконец сняли и повесили простое поздравление с Днем победы.

      К слову, в саратовском рекламном агентстве, где изготавливали этот баннер, заявили, что "дизайнер не обязан знать немецкий язык", и он "не разбирается в танках".

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня
      Плакат, который разместили на стенах общежития в Саратове

      Тем временем, в Москву на 9 мая не приедет ни один из иностранных лидеров. Как оправдывается пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта дата не является юбилейной, поэтому в Кремле никого не приглашали.

      КАК В РОССИИ ОБЫЧНО ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
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      blog_ava
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      Теги: Новости России Курьезные новости День Победы 9 мая История
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