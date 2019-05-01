В России с 9 мая поздравили плакатами с нацистами: они осматривают подбитый советский танк

В российском Саратове на стене одного из общежитий по случаю так называемого Дня победы повесили поздравительные плакаты. И все бы ничего, поскольку россияне к этой дате относятся по-особому, однако на них изображены военные вооруженных сил гитлеровской Германии. Кроме того, эти солдаты осматривают подбитый советский танк.

Как пишет местное информационное агентство "Взгляд-инфо", на праздничных плакатах с кадрами военной хроники, в частности, можно увидеть фотографию, сделанную в 1942 году под Харьковом. На фотографии изображены немецкие солдаты, которые осматривают подбитый советский танк Т-34 на имя "Чапаев". Также на машине есть надпись Beschlagnahmt, что означает "конфисковано".

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Подбитый Т-34 на фото среди исторических кадров на скандальном баннере и на оригинальном фото

На еще одном фото видно Сталинградскую битву, правда глазами фашистских солдат. На ней – офицер вермахта отдает команды унтер-офицерского состава.



Офицеры вермахта во время Сталинградской битвы также засветились на резонансном плакате

В связи с резонансом, который возник из-за этих плакатов, их наконец сняли и повесили простое поздравление с Днем победы.

К слову, в саратовском рекламном агентстве, где изготавливали этот баннер, заявили, что "дизайнер не обязан знать немецкий язык", и он "не разбирается в танках".



Плакат, который разместили на стенах общежития в Саратове

Тем временем, в Москву на 9 мая не приедет ни один из иностранных лидеров. Как оправдывается пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта дата не является юбилейной, поэтому в Кремле никого не приглашали.