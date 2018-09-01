В России самолет вылетел за пределы взлетной полосы и загорелся – много пострадавших: фото и вид

В российском городе Сочи пассажирский самолет, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся — пострадали 18 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

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"В 02:59 в аэропорту Сочи при посадке самолета, следовавшего рейсом Москва — Сочи, самолет зацепился крылом и выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание. На борту 166 человек. Тушение пожара (продолжается), пламя сбили. Пассажиры эвакуированы", – заявил источник агенства.

Видео пожара самолета в Сочи:

Отмечается, что самолет выкатился из взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего разрушилось крыло и шасси, загорелся левый двигатель.

Левое крыло самолета – сгорело, также повреждена носовая часть самолета. На борту во время аварии находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех эвакуировали.



Последствия возгорания самолета в Сочи

По состоянию на 6 утра 1 сентября медицинскую помощь оказали 18 пострадавшим, из них – 3 детей, передает пресс-служба Минздрава России.

Госпитализировали 6 человек, из них — 2 детей.

Российские СМИ сообщают, что во время оперативных действий, связанных с аварийной посадкой самолета, умер сотрудник местного аэропорта.

Вероятно, он умер от сердечного приступа. Детали происшествия неизвестны.