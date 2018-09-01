11:01
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 12°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
  • вторник
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
Вєсті Кремля
21:28, 31 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, 31 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

В России самолет вылетел за пределы взлетной полосы и загорелся – много пострадавших: фото и вид

527 Читати новину українською
Возгорание самолета в Сочи
Возгорание самолета в Сочи / vesti.ru

В российском городе Сочи пассажирский самолет, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся — пострадали 18 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: Смоленская трагедия: в России опровергают выводы польской комиссии

"В 02:59 в аэропорту Сочи при посадке самолета, следовавшего рейсом Москва — Сочи, самолет зацепился крылом и выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание. На борту 166 человек. Тушение пожара (продолжается), пламя сбили. Пассажиры эвакуированы", – заявил источник агенства.

Видео пожара самолета в Сочи:

Отмечается, что самолет выкатился из взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего разрушилось крыло и шасси, загорелся левый двигатель.

Левое крыло самолета – сгорело, также повреждена носовая часть самолета. На борту во время аварии находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех эвакуировали.

Наслідки загоряння літака в Сочі
Последствия возгорания самолета в Сочи

По состоянию на 6 утра 1 сентября медицинскую помощь оказали 18 пострадавшим, из них – 3 детей, передает пресс-служба Минздрава России.

Госпитализировали 6 человек, из них — 2 детей.

Российские СМИ сообщают, что во время оперативных действий, связанных с аварийной посадкой самолета, умер сотрудник местного аэропорта.

Вероятно, он умер от сердечного приступа. Детали происшествия неизвестны.

Теги: Новости России Аварии и ДТП авиация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сегодня, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сегодня, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
Убийство Александра Захарченко: последние новости
31 августа, 23:06 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 августа, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
31 августа, 20:36 Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Центризбирком РФ обработал 96% протоколов на выборах в Госдуму
 5 декабря 2011 , 09:29 1
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук