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      В России считают, что реванша Усик – Гассиев не избежать, названа даже дата боя

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      В России считают, что реванша Усик – Гассиев не избежать
      В России считают, что реванша Усик – Гассиев не избежать / Delfi

      В России делают все возможное ради реванша между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

      Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что лично Гассиев просит организовать этот поединок.

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      "Делаем все возможное, чтобы состоялся бой-реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Он нужен обязательно. Мурат очень просит организовать поединок с Усиком. Считаю, что реванша не избежать! Независимо от того, в какой категории будет выступать Усик – тяжелой или супертяжелой", – заявил Кремлев в комментарии "Спорт-Экспресс".

      Также он рассказал, когда может состояться бой.

      "Либо в конце 2019 года, либо в начале 2020-го. Мы говорили с командой Усика относительно возможности реванша. Они были не против. Как сейчас? Не знаю. Договоренности будут зависеть от того, как Мурат проведет ближайшие два-три боя", – сказал генеральный секретарь.

      Напомним, что 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик Усик – Гассиев
      Источник: 24 Канал
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