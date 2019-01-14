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      В России снова обвалился дом из-за взрыв газа: есть погибший, людей ищут под завалами

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      В России обрушился дом из-за взрыва газа
      В России обрушился дом из-за взрыва газа / Фото из открытых источников

      В результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области РФ на девятом этаже произошел обвал дома. Спасателям удалось спасти семерых жителей, под завалами могут находиться еще шестеро.

      Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

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      Так, взрыв прогремел на девятом этаже девятиэтажного дома.

      В результате взрыва повреждены две квартиры на 9 и две на 8 этажах,
      – говорится в сообщении.

      Издание отмечает, что удалось спасти пятерых жителей. Из дома эвакуировали 140 человек.

      Кроме того, "ТАСС" отмечает, что в результате взрыва обвалилось два этажа дома, всего там 72 квартиры.

      "Семь человек спасены, шесть могут находиться под завалами, один человек погиб, его нашли на девятом этаже", – пишет издание.

      Всего в двух разрушенных квартирах жили 14 человек, из них – трое детей. На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранители.

      Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.

       

      Теги: Новости политики Газ Взрыв Новости России
      Источник: 24 Канал
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