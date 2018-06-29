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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В России снова вручили школьникам грамоты с гербом Украины: опубликованы фото

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В России ученикам вручили грамоты с гербом и флагом Украины
В России ученикам вручили грамоты с гербом и флагом Украины / Фото из открытых источников

В России в городе Серов, Свердловской области выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с украинской национальной символикой.

Об этом сообщает издание Znak.com.

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Так, в школе объяснили, что грамоты получили только выпускники 11 класса. Их загрузили из интернета, а классный руководитель не обратила внимание на изображение.

"Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания – ну, цветная лента. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", – рассказали в учебном заведении.

В школе также добавили, что сейчас выпускники приносят грамоты назад и их заменяют на новые, уже российского образца.


В России выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины

Напомним, это уже второй подобный инцидент с украинскими похвальными грамотами в России. Так, в начале июня в школе №30 российского города Уссурийска ученику выдали грамоту с гербом и сине-желтой символикой Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Дети Образование
Источник: 24 Канал
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