В России снова вручили школьникам грамоты с гербом Украины: опубликованы фото

В России в городе Серов, Свердловской области выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с украинской национальной символикой.

Об этом сообщает издание Znak.com.

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Так, в школе объяснили, что грамоты получили только выпускники 11 класса. Их загрузили из интернета, а классный руководитель не обратила внимание на изображение.



"Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания – ну, цветная лента. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", – рассказали в учебном заведении.



В школе также добавили, что сейчас выпускники приносят грамоты назад и их заменяют на новые, уже российского образца.



В России выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины

Напомним, это уже второй подобный инцидент с украинскими похвальными грамотами в России. Так, в начале июня в школе №30 российского города Уссурийска ученику выдали грамоту с гербом и сине-желтой символикой Украины.