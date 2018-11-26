В России сообщили о состоянии раненых в Азовском море украинских моряков

Российская сторона утверждает, что украинские военные, которые пострадали во время нападения российских кораблей на украинские катера в Керченском проливе, якобы находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя прекрасно.

Об этом сообщили в медицинском учреждении оккупированной Керчи, передает ТАСС.

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В больнице уверяют, что моряки получили "легкие ранения" и чувствуют себя нормально.

Стабильное состояние у них, все нормально, не ухудшается. Чувствуют себя прекрасно,

– сообщили в медучреждении.

Кроме того, оккупанты уточнили, что сейчас в больнице дежурят следователи.

По данным россиян в результате нападения в Азовском море якобы "получили легкие ранения трое украинских военных. Отметим, ранее представитель президента в Крыму Борис Бабин сообщал о шестерых военных, которые получили ранения, и около двадцати моряках, которые были захвачены в целом.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.