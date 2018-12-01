В России сошел с рельсов поезд с военной техникой: фото и видео с места аварии
В Омской области России сошел с рельсов поезд, в результате чего перевернулись более 20 грузовых вагонов с военной техникой, включая цистерны с мазутом.
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Называевского района Омской области РФ, ппише ТАСС.
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Там уточнили, что с рельсов сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов – это цистерны с мазутом. Разлива мазута нет, также нет погибших, пострадавших и травмированных. При этом повреждено 300 метров дороги.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что поезд перевозил гусеничную военную технику, которая направлялась на ремонтный завод.
Смотрите видео с места, где в России перевернулся грузовой поезд:
С платформ поезда выпала военная техника
Десятки вагонов поезда сошли с рельсов
Поврежденные вагоны поезда, попавшего в аварию
Фото с места аварии грузового поезда в России
Фото из Омской области, где перевернулся грузовой поезд