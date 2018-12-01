В России сошел с рельсов поезд с военной техникой: фото и видео с места аварии

В Омской области России сошел с рельсов поезд, в результате чего перевернулись более 20 грузовых вагонов с военной техникой, включая цистерны с мазутом.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Называевского района Омской области РФ, ппише ТАСС.

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Там уточнили, что с рельсов сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов – это цистерны с мазутом. Разлива мазута нет, также нет погибших, пострадавших и травмированных. При этом повреждено 300 метров дороги.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что поезд перевозил гусеничную военную технику, которая направлялась на ремонтный завод.

Смотрите видео с места, где в России перевернулся грузовой поезд:

С платформ поезда выпала военная техника



Десятки вагонов поезда сошли с рельсов

Поврежденные вагоны поезда, попавшего в аварию



Фото с места аварии грузового поезда в России



Фото из Омской области, где перевернулся грузовой поезд