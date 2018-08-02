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В России сотрудники полиции задержали кота-наркокурьера

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Наркотики пытались доставить в кошачьем ошейнике
Наркотики пытались доставить в кошачьем ошейнике / Фото из открытых источников

В Новомосковске работники полиции задержали кота, который должен был пронести наркотики в местную колонию. Животное раньше жило на территории колонии, но один из заключенных взял его с собой после освобождения.

Об этом сообщили на сайте МВД РФ.

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Отмечается, что работники колонии получили информацию о том, что туда собираются отправить партию наркотиков используя для этого кота, который раньше жил в месте лишения свободы.

Наркотики планировали доставить в специальном ошейнике, который изготовили для этой цели.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Новомосковску совместно с коллегами из УФСИН России по Тульской области задержаны подозреваемые, которые пытались передать наркотики в исправительную колонию общего режима,
– сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель Киреевского района и его сообщница – 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено, по предварительным данным, 5,79 грамма гашиша и 1,56 грамма амфетамина.

Теги: Новости России Наркотики
Источник: 24 Канал
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