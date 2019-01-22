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      В России издали игру "Наши в Солсбери", маршрут в которой такой же как у отравителей Скрипалей

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      Настольная игра "Наши в Солсбери"
      Настольная игра "Наши в Солсбери" / Theins.ru

      В России поступила в продажу настольная игра для детей "Наши в Солсбери" производителя "Игроленд". Объявления о продаже этой игры опубликованы на сайтах "Гала-Центр" и "Маркет-Ассортимент".

      Об этом сообщает Theins.ru.

      Читайте также: Петров, Боширов и не только: кто попал в список санкций ЕС из-за химоружия

      Изображение на обложке игры свидетельствует, что маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями работников главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги (вымышленная фамилия Боширов) и Александра Мишкина (вымышленная фамилия Петров). Оба – обвиняемые в отравлении "Новичком" в британском городе Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

      В обоих магазинах изданию подтвердили наличие игры.

      Солсбері Петров Боширов Мішкін Чепіга
      Маршрут перемещения отравители Скрипалей

      Напомним, 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипач работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОТРАВЛЕНИИ В СОЛСБЕРИ И ПРИ ЧЁМ ТУТ РОССИЯ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
      Источник: 24 Канал
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