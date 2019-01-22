В России издали игру "Наши в Солсбери", маршрут в которой такой же как у отравителей Скрипалей

В России поступила в продажу настольная игра для детей "Наши в Солсбери" производителя "Игроленд". Объявления о продаже этой игры опубликованы на сайтах "Гала-Центр" и "Маркет-Ассортимент".

Об этом сообщает Theins.ru.

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Изображение на обложке игры свидетельствует, что маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями работников главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги (вымышленная фамилия Боширов) и Александра Мишкина (вымышленная фамилия Петров). Оба – обвиняемые в отравлении "Новичком" в британском городе Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В обоих магазинах изданию подтвердили наличие игры.



Маршрут перемещения отравители Скрипалей

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипач работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).