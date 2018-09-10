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В России создали космический двигатель, работающий на водке: фото

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В России создали двигатель для наноспутников, что работает на смеси воды и этилового спирта (иллюстративное фото)
В России создали двигатель для наноспутников, что работает на смеси воды и этилового спирта (иллюстративное фото) / "Мир космоса"

В России ученые Самарского национального исследовательского университета создали двигатель для наноспутников, что работает на водке – смеси воды и 40% этилового спирта.

Как отметили в образовательном учреждении, двигательная установка для маневрового наноспутника SamSat-M (его габариты 10х10х30 см) является электротермической.

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Как рабочее тело двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Свой выбор они объяснили тем, что малая молекулярная масса воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования. А добавление спирта (около 40% смеси) предотвращает замерзание рабочего тела за низких температур на околоземных орбитах. Такая смесь является безопасной, поскольку не содержит самовоспламеняющихся компонентов, а также не токсична и не наносит экологический вред,
– подчеркивается в пресс-релизе.

По словам ученых, подобным двигателем можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat.

"Использование двигательной установки значительно расширяет возможности космических аппаратов нанокласса. В составе группировки в космическом пространстве они могут решать прикладные задачи, которые невозможно решить одним космическим аппаратом. Так, группировка наноспутников может изучать геофизические поля, термосферу и ионосферу Земли для прогнозирования стихийных бедствий, обнаруживать астероидную опасность, инспектировать состояние космических аппаратов в космосе", – добавляют специалисты.

Двигун, наносуптники, Росія, космос, наука, Самара, горілка
Двигатель для наноспутников от Самарского университета

К слову, сейчас в учреждении высшего образования проходят испытания прототипа двигателя, во время которых ученые должны выявить и в дальнейшем устранить все недостатки.

Уже известно, что максимальная масса полностью заправленного двигателя составляет 1,55 килограмма, а предполагаемый импульс скорости – не менее 80 метров за секунду. В то же время жидкое рабочее тело двигательной установки на водно-спиртовой смеси общей массой в 450 граммов будет храниться в баке.

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Кроме того отмечается, перед поступлением в сопло Лаваля (разновидность сопла, служит для ускорения газового потока, проходящего по нему, до скоростей, превышающих скорость звука – 24 канал) водно-спиртовую смесь будут испарять с помощью электрического нагревателя, а полученный газ (пар) будут нагревать до необходимой температуры таким же методом.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Как впоследствии выяснилось, проблема возникла из-за оплошности одного из сотрудников во время производства космического корабля "Союз МС-09". Дело в том, что он ненароком просверлил отверстие во внутреннем корпусе, а затем заложил его специальным клеем, потому ошибку не удалось обнаружить, когда проверяли космический корабль на герметичность перед запуском.

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Теги: наука Космос Новости России Алкоголь Техно
Источник: 24 канал
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