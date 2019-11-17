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      В России тысячи человек митингуют против мэра-экс-главаря боевиков: взяли флаг Украины – видео

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      В России люди снова вышли на улицы против мэра Элисты – экс-лидера боевиков / Радио Свобода

      В столице Калмыкии Элисте около двух тысяч человек снова требуют отставки главы местной администрации Дмитрия Трапезникова. Ранее он был одним из главарей боевиков на Донбассе.

      Новый митинг состоялся 17 ноября, пишет "Радио свобода". Митинг был согласован с властями, однако местные правоохранители сначала не позволяли развернуть транспаранты.

      Кроме отставки Трапезникова, митингующие потребовали вернуть прямые выборы мэра города.

      Дмитрий Трапезников стал мэром Элисты 26 сентября. После убийства главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко в Донецке он некоторое время исполнял его обязанности. Исполняющим обязанности городского главы Трапезникова назначили депутаты городского собрания.

      Массовые акции за отставку экс-главаря боевиков начались с момента его назначения. Возмущение местных вызывает не только назначение, но и то, что Трапезников не имеет никакого отношения к Калмыкии.

      Один из протестующих даже принес с собой флаг Украины. Он отметил, что говорить в целом ему не позволяют организаторы, это может стать причиной преследований.

      Хочу напомнить своим землякам, что наши цвета флагов независимой Украины и Калмыкии совпадают, как совпадают наши стремления сохранить свою культуру и свой язык. Элиста – не свалка. Здесь террористам не место,
      – сказал один из протестующих.

      Смотрите видео с обращением одного из протестующих

      Что известно о Дмитрии Трапезникове?

      • Он родом из Краснодара. В 1982 году переехал с семьей в Донецк.
      • Работал там организатором массовых мероприятий.
      • В 2005 году возглавлял фан-клуб "Шахтера". Однако впоследствии его уволили из-за махинаций.
      • С 2010 по 2012 год работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка.
      • С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".
      • В оккупации Донбасса Трапезников участвовал с самого начала. В 2014 году перешел на сторону боевиков "ДНР", занимая различные должности в оккупационной администрации Донецка.
      • С декабря 2014 года работал в "администрации" Захарченко.
      • В сентябре 2018 года Трапезников около недели занимал должность главы "ДНР" после убийства Захарченко.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости России
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