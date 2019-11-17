В России тысячи человек митингуют против мэра-экс-главаря боевиков: взяли флаг Украины – видео

В столице Калмыкии Элисте около двух тысяч человек снова требуют отставки главы местной администрации Дмитрия Трапезникова. Ранее он был одним из главарей боевиков на Донбассе.

Новый митинг состоялся 17 ноября, пишет "Радио свобода". Митинг был согласован с властями, однако местные правоохранители сначала не позволяли развернуть транспаранты.

Кроме отставки Трапезникова, митингующие потребовали вернуть прямые выборы мэра города.

Дмитрий Трапезников стал мэром Элисты 26 сентября. После убийства главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко в Донецке он некоторое время исполнял его обязанности. Исполняющим обязанности городского главы Трапезникова назначили депутаты городского собрания.

Массовые акции за отставку экс-главаря боевиков начались с момента его назначения. Возмущение местных вызывает не только назначение, но и то, что Трапезников не имеет никакого отношения к Калмыкии.

Один из протестующих даже принес с собой флаг Украины. Он отметил, что говорить в целом ему не позволяют организаторы, это может стать причиной преследований.

Хочу напомнить своим землякам, что наши цвета флагов независимой Украины и Калмыкии совпадают, как совпадают наши стремления сохранить свою культуру и свой язык. Элиста – не свалка. Здесь террористам не место,

– сказал один из протестующих.

Смотрите видео с обращением одного из протестующих

Что известно о Дмитрии Трапезникове?