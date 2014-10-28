В России у нигерийского студента подозревают вирус Эбола

В России обнаружили первый случай заболевания с подозрением на вирус Эбола.

Об этом сообщает издание "ПензаИнформ".

По информации, полученной от студентов, проживающих в общежитии Пензенского государственного университета, один из молодых людей, который приехал в Пензу на обучение из Нигерии, госпитализирован в Центр специализированных видов медицинской помощи с подозрением на лихорадку Эбола.

Эти данные подтвердили в региональном Минздраве.

Сейчас проведен ряд необходимых мероприятий, у пациента взяты анализы для установления точного диагноза, они направлены в Москву.

Лихорадка Эбола распространяется через контакт с кровью или выделениями инфицированного человека. В мире не существует вакцины от нее.

По данным ВОЗ, 70% людей, заболевших лихорадкой Эбола в западной Африке, умерли вследствие заражения вирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем трех тысячах жертв Эболы в западной Африке, в основном в Либерии.

Как известно, первый случай заражения лихорадкой Эбола в Европе был обнаружен в Испании.

К слову, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US Food and Drug Administration) одобрило применение двух новых тестов для выявления вируса Эбола в организме человека.



Напомним, лихорадка Эбола унесла жизни уже 4922 человек, количество инфицированных достигло 10141.