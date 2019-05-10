00:57
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В России участник автопробега к 9 мая влетел в толпу людей: жуткое видео

      59 Читати новину українською
      В России участник пробега к 9 мая влетел в толпу людей
      В России участник пробега к 9 мая влетел в толпу людей / Скрин из видео

      В Иркутской области России 9 мая участник праздничного автопробега ко Дню Победы перепутал педали и на полной скорости врезался в толпу людей. В результате аварии пострадали 5 человек.

      В местной полиции рассказали, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а самого водителя отправили на медосмотр.

      Читайте также: В России в страшном ДТП погибли двое известных комиков: фото и видео

      Виновник аварии рассказал правоохранителям, что случайно перепутал педали, нажал на газ и врезался в "Хонду". После этого он растерялся еще больше, переключил передачу и снова нажал на газ, в этот раз наехав на людей.


      В России водитель влетел в толпу людей

      Как видно на видео, авто, объезжая плотно припаркованные машины, резко ускоряется и наезжает на четырех человек, а также врезается в другую иномарку. Он продолжил движение, несмотря на то, что на капоте машины было несколько человек. С ними он ехал дальше и, преодолевая бордюр, наехал еще на двух пешеходов. Они оказались под колесами машины.

       


      Пострадавшим оказывают помощь в России после наезда авто


      В России на нескольких человек наехал участник пробега к 9 мая

      blog_ava
      В Казахстане власти заблокировали соцсети и СМИ
      9 мая
      995
      Теги: Новости России День Победы 9 мая Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      9 мая , 23:53 Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      Ірина Шиба 78
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 мая , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 101
      Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      9 мая , 22:03 Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      154
      Фальшивые дети настоящей победы
      9 мая , 20:31 Фальшивые дети настоящей победы
      Борис Немировський 308
      "Бессмертный полк" в Киеве: атмосфера акции в нескольких цитатах
      9 мая , 20:09 "Бессмертный полк" в Киеве: атмосфера акции в нескольких цитатах
      Євгенія Мазур 953
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Стрельба в Стамбуле: дипломаты подтвердили смерть россиянки
       2 января 2017 , 12:51
      Волкер рассказал, признает ли США аннексию Крыма
       8 июля 2018 , 10:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук