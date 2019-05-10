В России участник автопробега к 9 мая влетел в толпу людей: жуткое видео

В Иркутской области России 9 мая участник праздничного автопробега ко Дню Победы перепутал педали и на полной скорости врезался в толпу людей. В результате аварии пострадали 5 человек.

В местной полиции рассказали, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а самого водителя отправили на медосмотр.

Читайте также: В России в страшном ДТП погибли двое известных комиков: фото и видео

Виновник аварии рассказал правоохранителям, что случайно перепутал педали, нажал на газ и врезался в "Хонду". После этого он растерялся еще больше, переключил передачу и снова нажал на газ, в этот раз наехав на людей.



В России водитель влетел в толпу людей

Как видно на видео, авто, объезжая плотно припаркованные машины, резко ускоряется и наезжает на четырех человек, а также врезается в другую иномарку. Он продолжил движение, несмотря на то, что на капоте машины было несколько человек. С ними он ехал дальше и, преодолевая бордюр, наехал еще на двух пешеходов. Они оказались под колесами машины.

В Иркутске участник праздничного пробега перепутал педали и наехал на толпу людей. pic.twitter.com/Mq8pDPlq65 — Шаден (@ShadenFM) 9 травня 2019 р.



Пострадавшим оказывают помощь в России после наезда авто



В России на нескольких человек наехал участник пробега к 9 мая