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      В России угрожают режиссеру, которая снимает фильм о шамане, который хочет выгнать Путина

      17 Читати новину українською
      Шаман, который решил выгнать Путина / sibreal.org

      В Якутии неизвестные угрожают режиссеру Беате Бубенец. Она снимает фильм об известном шамане Александре Габышеве, который "шел в Москву выгонять Путина".

      В подъезде режиссера, где она живет с другим автором фильма Михаилом Башкировым, появились угрожающие и оскорбительные надписи, сообщает "Сибирь.Реалии".

      Обратите внимание: Как якутский шаман навлек беду на Москву

      Это уже вторая квартира, на которой проживают авторы фильма и о которой раньше никто не знал.

      Когда Бубенец и Башкирову начали угрожать

      Бубенец находится в Якутске с сентября. Первые надписи появились на второй день после аренды квартиры.

      Авторы фильма о шамане также получали смс-сообщения с угрозами. Они считают, что адрес и личные данные неизвестны могли узнать с прослушивания телефонов соратников шамана Габышева.

      Кроме того "Сибирь.Реалии" пишет со ссылкой на слова координатора организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, что шаман Габышев в данный момент исчез. Он оставил записку о том, чтобы за него не волновались.

      Кстати: Еще один шаман решил выгнать Путина: его задержали

      Шаман ранее наедине также отправлялся в лес. По словам координатора, сейчас он это сделал, чтобы снизить уровень напряжения и внимания к нему и его соратникам.

      Справка. Ранее 3 соратников шамана арестовали и отправили в СИЗО. Одного силовики заставили выехать в Новосибирск.

      Шаман Александр Габышев: что о нем известно

      Якутский шаман Александр Габышев 4 месяца шел пешком вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.


      Шаман Александр Габышев / Фото из соцсети

      Впоследствии ФСБ задержали его, подозревают в деле о публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд даже выбрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако Габышев решил идти "на Москву" снова, однако его снова задержали.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Владимир Путин Новости политики Новости России
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