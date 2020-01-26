В России угрожают режиссеру, которая снимает фильм о шамане, который хочет выгнать Путина

В Якутии неизвестные угрожают режиссеру Беате Бубенец. Она снимает фильм об известном шамане Александре Габышеве, который "шел в Москву выгонять Путина".

В подъезде режиссера, где она живет с другим автором фильма Михаилом Башкировым, появились угрожающие и оскорбительные надписи, сообщает "Сибирь.Реалии".

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Это уже вторая квартира, на которой проживают авторы фильма и о которой раньше никто не знал.

Когда Бубенец и Башкирову начали угрожать

Бубенец находится в Якутске с сентября. Первые надписи появились на второй день после аренды квартиры.

Авторы фильма о шамане также получали смс-сообщения с угрозами. Они считают, что адрес и личные данные неизвестны могли узнать с прослушивания телефонов соратников шамана Габышева.

Кроме того "Сибирь.Реалии" пишет со ссылкой на слова координатора организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, что шаман Габышев в данный момент исчез. Он оставил записку о том, чтобы за него не волновались.

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Шаман ранее наедине также отправлялся в лес. По словам координатора, сейчас он это сделал, чтобы снизить уровень напряжения и внимания к нему и его соратникам.

Справка. Ранее 3 соратников шамана арестовали и отправили в СИЗО. Одного силовики заставили выехать в Новосибирск.

Шаман Александр Габышев: что о нем известно

Якутский шаман Александр Габышев 4 месяца шел пешком вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.



Шаман Александр Габышев / Фото из соцсети

Впоследствии ФСБ задержали его, подозревают в деле о публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд даже выбрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако Габышев решил идти "на Москву" снова, однако его снова задержали.