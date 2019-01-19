В России угрожают США "звездными войнами" в ответ на новую стратегию противоракетной обороны

В России заявили, что новая американская стратегия дальнейшего развития системы противоракетной обороны доказывает стремление США "установить военное первенство" и грозит гонкой вооружений в космосе.

Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

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Так, администрация Дональда Трампа намерена расширить потенциал противоракетной обороны для защиты США и союзников. Прежде всего, речь идет об увеличении орбитальной группировки спутников для отслеживания пусков и траектории полетов вражеских ракет.

В отдельности, BBC пишет, что в докладе "Обзор политики в сфере противоракетной обороны" отмечают необходимость развития новейших технологий, которые должны обеспечить оборону США на ближайшие несколько десятков лет. Среди них – боевые лазеры, космическая система предупреждения о ракетном нападении, истребители-перехватчики баллистических ракет и многое другое.

Такие намерения Вашингтона и вызывают особую тревогу РФ. Там считают, что это фактически дает зеленый свет перспективе размещения ударных средств противоракетной обороны в космосе.

"Реализация этих планов неизбежно приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве", – утверждают в российском ведомстве.

В МИД РФ также добавляют, что последствия для международной безопасности будут очень негативными".

Хотели бы призвать администрацию США одуматься и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на более высоком технологическом уровне хорошо известную рейгановский программу звездных войн,

– говорится в сообщении.

В МИД РФ уверены, что новая стратегия по ОБ "носит откровенно конфронтационный характер" и снова "демонстрирует стремление США обеспечить безраздельное военное первенство в мире". Кроме того, там видят в ней "возможность безнаказанно проводить военные операции на защиту своих интересов в любой точке земного шара".

Напомним, серьезные споры относительно вооружения между США и РФ продолжаются и на земном уровне. Так, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, которые угрожают Европе.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США намерены начать выход 2 февраля.