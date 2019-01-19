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      В России угрожают США "звездными войнами" в ответ на новую стратегию противоракетной обороны

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      В МИД РФ заявили, что реализация новой стратегии США приведет к гонке вооружений в космосе
      В МИД РФ заявили, что реализация новой стратегии США приведет к гонке вооружений в космосе / Фото из открытых источников

      В России заявили, что новая американская стратегия дальнейшего развития системы противоракетной обороны доказывает стремление США "установить военное первенство" и грозит гонкой вооружений в космосе.

      Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

      Читайте также: Ракетный конфликт между Россией и США: в Германии озвучили требования к Путину

      Так, администрация Дональда Трампа намерена расширить потенциал противоракетной обороны для защиты США и союзников. Прежде всего, речь идет об увеличении орбитальной группировки спутников для отслеживания пусков и траектории полетов вражеских ракет.

      В отдельности, BBC пишет, что в докладе "Обзор политики в сфере противоракетной обороны" отмечают необходимость развития новейших технологий, которые должны обеспечить оборону США на ближайшие несколько десятков лет. Среди них – боевые лазеры, космическая система предупреждения о ракетном нападении, истребители-перехватчики баллистических ракет и многое другое.

      Такие намерения Вашингтона и вызывают особую тревогу РФ. Там считают, что это фактически дает зеленый свет перспективе размещения ударных средств противоракетной обороны в космосе.

      "Реализация этих планов неизбежно приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве", – утверждают в российском ведомстве.

      В МИД РФ также добавляют, что последствия для международной безопасности будут очень негативными".

      Хотели бы призвать администрацию США одуматься и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на более высоком технологическом уровне хорошо известную рейгановский программу звездных войн,
      – говорится в сообщении.

      В МИД РФ уверены, что новая стратегия по ОБ "носит откровенно конфронтационный характер" и снова "демонстрирует стремление США обеспечить безраздельное военное первенство в мире". Кроме того, там видят в ней "возможность безнаказанно проводить военные операции на защиту своих интересов в любой точке земного шара".

      Напомним, серьезные споры относительно вооружения между США и РФ продолжаются и на земном уровне. Так, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, которые угрожают Европе.

      4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США намерены начать выход 2 февраля.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Ядерная безопасность Оружие
      Источник: 24 Канал
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