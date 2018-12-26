В России украинца к 8 годам строгого режима приговорили по делу о шпионаже

В России Нижегородский областной суд принял решение относительно украинского юриста Игоря Кияшко – его признали виновным в подготовке военной контрабанды и шпионаже, поэтому приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ", суд признал доказанным, что Кияшко купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки в Украину и собирал секретную документацию относительно установления зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию Службы безопасности Украины.

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Так, по версии суда, украинец, который часто посещал Нижний Новгород для приобретения бактериофагов для своего ребенка, по заданию СБУ искал детали двигателей военных самолетов и собирал документы для установления зенитно-ракетных комплексов, которые выпускает Нижегородский машиностроительный завод концерна "Алмаз-Антей".

К слову, сам процесс по делу гражданина Украины областной суд Нижнего Новгорода рассматривал в закрытом режиме в связи с наличием в материалах расследования документов, содержащих государственную тайну.

Защита Игоря Кияшко не обжалует приговор, чтобы избежать усиления наказания. По словам адвоката гражданина Украины Алексея Матисова, он и его подзащитный признали решение суда достаточно мягким на фоне других приговоров, вынесенных по делам о шпионаже – к примеру, наказание по этой статье в России предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а статья о военной контрабанде грозит заключением от 3 до 7 лет с солидными штрафами.

Напомним, в Нижнем Новгороде Игоря Кияшко задержали еще 10 апреля, однако стало об этом известно в конце июня. Делали это сотрудники ФСБ в местном гостиничном комплексе, где тот якобы делал контролируемую закупку 42 лопаток авиационных двигателей типа РД-33 многоцелевых истребителей МиГ-29, предназначенных, по версии следствия, для предприятий концерна "Укроборонпром".



Как выяснило "следствие", посредник Кияшко под оперативным псевдонимом Андрей Комов договорился о приобретении деталей со связным на заводе "Сокол" за 46,2 тысяч долларов. В итоге Комов об этой сделке сообщил российским оперативникам, и те заменили настоящие детали двигателей на непригодные к использованию, одновременно ФСБ осуществляла полный контроль торговой операции.



Итак, переправить военную продукцию на родину Кияшко не удалось, и его обвинили в приготовлении к контрабанде оборудования, которое может быть использовано для создания новой военной техники.



Во время так называемого расследования также стало известно, что украинец с августа 2017 года будто бы собирал секретную техническую документацию многофункциональной радиолокационной станции 92Н6А, которой комплектуются зенитные ракетные комплексы С-400. По словам "экспертов" Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны, которые также приобщены к материалам следствия, эти документы касаются и опытно-конструкторской разработки "Триумфатор" – перспективной системы воздушно-космической обороны С-500.



Заметим, что сбор секретной информации о ЗРК Игорь Кияшко не признавал, однако не отрицал своих намерений передать Службе безопасности Украины детали самолетных двигателей.