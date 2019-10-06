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      В России умер скандальный сенатор, который призывал нанести точечные удары по Украине

      68 Читати новину українською
      Евгений Бушмин
      Евгений Бушмин / Михайло Терещенко / ТАСС

      В России умер вице-спикер Совета Федерации РФ Евгений Бушмин. В 2014 году он призывал Путина нанести точечные удары по территории Украины.

      61-летний Бумшин умер после продолжительной болезни. Похороны сенатора состоятся 8 октября в Москве.

       К теме: В России прокомментировали возможность прямой войны с Украиной

      В России назвали смерть вице-спикера Совета Федерации РФ большой потерей.

      Стоит знать: Как российская пропаганда промывает мозги по ситуации на Донбассе: шокирующие факты

      Что говорил скандальный Бушмин об Украине?
      В 2014 году после вторжения российских войск в Украину, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за гибели жителя города Донецк Ростовской области. В России заявили, что мужчина погиб якобы в результате попадания в дом снаряда, выпущенного с территории Украины. В СНБО Украины заявили о непричастности сил АТО к инциденту.

      Евгений Бушмина тогда заявил, что украинские военные устраивают провокации, чтобы вынудить Россию вступить в открытое противостояние. Он призвал президента Путина наносить точечные удары по Украине в ответ.

      Он также называл украинских военных "банформированиями".
      Бушмин награжден Путиным несколькими медалями и орденами.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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