16:20
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ

      В России умер удмуртский ученый, который поджег себя из-за притеснения родного языка: видео 18+

      200 Читати новину українською
      Альберт Разин
      Альберт Разин / fakty.ua

      Удмуртский ученый Альберт Разин, который накануне поджег себя перед зданием местной Государственной рады, умер в больнице.

      79-летний мужчина совершил акт самосожжения во вторник, 10 сентября, сообщает издание Meduza.

      Читайте также: Иранская болельщица умерла после самосожжения – ее арестовали за поход на стадион

      Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили огонь. Разина транспортировали в больницу в критическом состоянии, ожогами было поражено почти 100% тела.

      Ученого ввели в медикаментозный сон, через несколько часов, по сообщениям из больницы, он умер.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️В Удмуртии мужчина сжег себя у здания госсовета республики. В Ижевске сегодня, 10 сентября, около здания Государственного совета Удмуртии незадолго до начала сессии мужчина поджег себя. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на очевидцев. Рядом с ним обнаружены транспаранты, в которых он требовал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". По словам очевидцев, пострадавшим является Альберт Разин, заслуженный деятель Удмуртии. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, а пострадавший до приезда врачей еще двигался. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии, ожогами поражено почти 100% тела. По факту самосожжения человека Следственное управление проводит проверку. Как сообщает "Деловой квадрат", сессия Госсовета перенесена. Заседание состоится 24 сентября. ВИДЕО 18+ #ижевск #удмуртия #удмурты #удмурт #роднойязык #видео18+

      Допис, поширений Idel.Реалии (@idel.realii)

      По словам очевидцев, перед тем, как поджечь себя, мужчина держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

      Как рассказал Илья Викторов, активист "Удмурт кинеш", Разин очень беспокоился о сохранении родного языка. Ведь даже несмотря на то, что на этом коренном языке общаются более 324 тысяч человек, существует большая угроза его исчезновения.

      Альберт Разін
      Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин

      Ученый требовал от местных властей принятия решений по сохранению удмуртского языка, а также добивался, чтобы его изучали в школах.

      Вместе с Советом старейшин Удмуртии, членом которого был ученый, Разин призывал к оформлению въезда в столицу республики на удмуртском языке, объявлению остановок на русском и удмуртском. Кроме этого, он предлагал использовать национальные орнаменты в архитектуре, а также выступал против безработицы.

      Отметим, что в июне 2019 года на Житомирщине местный предприниматель Владимир Синявский совершил самоподжог в знак протеста против того, что городская власть препятствует его бизнесу.

      blog_ava
      С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      97472
      Теги: Новости Украины Новости России Самоубийство Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      Інна Жолобович 72
      Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      сегодня , 15:00 Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      Злой Одессит 1835
      Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      сегодня , 14:33 Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      312
      Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      сегодня , 13:30 Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      Роман Маселко
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 3543
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук