В России умер удмуртский ученый, который поджег себя из-за притеснения родного языка: видео 18+

Удмуртский ученый Альберт Разин, который накануне поджег себя перед зданием местной Государственной рады, умер в больнице.

79-летний мужчина совершил акт самосожжения во вторник, 10 сентября, сообщает издание Meduza.

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Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили огонь. Разина транспортировали в больницу в критическом состоянии, ожогами было поражено почти 100% тела.

Ученого ввели в медикаментозный сон, через несколько часов, по сообщениям из больницы, он умер.

По словам очевидцев, перед тем, как поджечь себя, мужчина держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Как рассказал Илья Викторов, активист "Удмурт кинеш", Разин очень беспокоился о сохранении родного языка. Ведь даже несмотря на то, что на этом коренном языке общаются более 324 тысяч человек, существует большая угроза его исчезновения.



Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин

Ученый требовал от местных властей принятия решений по сохранению удмуртского языка, а также добивался, чтобы его изучали в школах.

Вместе с Советом старейшин Удмуртии, членом которого был ученый, Разин призывал к оформлению въезда в столицу республики на удмуртском языке, объявлению остановок на русском и удмуртском. Кроме этого, он предлагал использовать национальные орнаменты в архитектуре, а также выступал против безработицы.

Отметим, что в июне 2019 года на Житомирщине местный предприниматель Владимир Синявский совершил самоподжог в знак протеста против того, что городская власть препятствует его бизнесу.