18:27
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В России "умные ворота" подписались на платную рассылку и профукали все деньги со счета

122 Читати новину українською
"Умные" ворота / Фото из открытых источников

Курьезный случай произошел с российским блогером Алексеем Надежиним. Он встроил в свои ворота возле дачного дома GSM-реле. Для работы этой системы использовалась SIM-карта.

Об этом пишет Хайтек.

Через некоторое время он заметил, что ворота уже не открываются по звонку, потому что на счету мобильного нет средств.

Читайте также: Курьез в открытом космосе: астронавт пошился в дураках во время прямой трансляции

Он обратился к мобильному оператору и выяснил, что ворота подписаны на три платных сервиса. Так, GSM-реле якобы самостоятельно отправило СМС для подписки на платные сервисы. В первый день подписка списала "3,3898 рубля плюс НДС".

"Далее эти 4 рубля начинают списываться каждый день. Через неделю так же подключается еще одна подписка и каждый день начинает списываться по 8 рублей. Но им и этого мало! Еще через неделю подключается третья подписка 7 рублей в сутки и списывают уже по 15 рублей в день", – возмущается Надежин.

В службе поддержки оператора блогеру объяснили, что его ворота сами подписались на услуги "Автоновости", "Hi-Tech Новости".

Правда ему таки вернули все деньги и отключили эти услуги.

Что такое GSM-реле?
Это устройство можно использовать для дистанционного открывания ворот, шлагбаумов, замков, включения любых электроприборов, запуска двигателя или обогревателя в автомобиле. Один из режимов управления – с помощью звонка с зарегистрированного номера.

Теги: Техно Новости России Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему так трудно победить коррупцию
сегодня, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 42
сегодня, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 236
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сегодня, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 187
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сегодня, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 191
Креативный класс – спасатели Украины?
сегодня, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 693
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук