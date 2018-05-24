В России "умные ворота" подписались на платную рассылку и профукали все деньги со счета

Курьезный случай произошел с российским блогером Алексеем Надежиним. Он встроил в свои ворота возле дачного дома GSM-реле. Для работы этой системы использовалась SIM-карта.

Об этом пишет Хайтек.

Через некоторое время он заметил, что ворота уже не открываются по звонку, потому что на счету мобильного нет средств.

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Он обратился к мобильному оператору и выяснил, что ворота подписаны на три платных сервиса. Так, GSM-реле якобы самостоятельно отправило СМС для подписки на платные сервисы. В первый день подписка списала "3,3898 рубля плюс НДС".

"Далее эти 4 рубля начинают списываться каждый день. Через неделю так же подключается еще одна подписка и каждый день начинает списываться по 8 рублей. Но им и этого мало! Еще через неделю подключается третья подписка 7 рублей в сутки и списывают уже по 15 рублей в день", – возмущается Надежин.

В службе поддержки оператора блогеру объяснили, что его ворота сами подписались на услуги "Автоновости", "Hi-Tech Новости".

Правда ему таки вернули все деньги и отключили эти услуги.

Что такое GSM-реле?

Это устройство можно использовать для дистанционного открывания ворот, шлагбаумов, замков, включения любых электроприборов, запуска двигателя или обогревателя в автомобиле. Один из режимов управления – с помощью звонка с зарегистрированного номера.