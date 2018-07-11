В России уничтожили более 25 тысяч тонн санкционных продуктов
Такое количество продовольственных товаров было уничтожено за 3 года.
Об этом со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, передают "Крым.Реалии".
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По информации ведомства, до 9 июля этого года было задержано 25 тысяч 377 тонн санкционных товаров, из них уничтожили 25 тысяч 89 тонн.
В частности, в июне в Симферополе сотрудники Россельхознадзора изъяли из торговли 74 килограмма сыров, ввоз которых запретила Россия.
Источник: 24 Канал
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