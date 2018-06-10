В России увидели "добрый знак" в отказе Трампа подписывать коммюнике саммита "Большой семерки"

Отказ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подписать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки" (G7) является хорошим знаком для Российской Федерации.

Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает "РИА Новости".

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Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде.

Это добрый знак (для России, – "24"). Наконец приходит понимание, что не надо заниматься эскалацией напряженности, а нужно договариваться и вырабатывать взаимоприемлемое решение,

– сказал Морозов.

Российский политик надеется, что США изменят свою тактику и поймут, что их санкции и давление не приемлемы для России.

По мнению депутата, санкционная политика не приводит к каким положительным результатам ни для США, ни для их союзников.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и произнесли поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Они отметили, что продление санкций против Кремля связано исключительно с тем, что он "не продемонстрировал полного выполнения своих обязательств в минских договоренностях и уважения суверенитета Украины".