17:03
10 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 13°C
  • понедельник
    29°C 15°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

В России увидели "добрый знак" в отказе Трампа подписывать коммюнике саммита "Большой семерки"

47 Читати новину українською
В России прокомментировали отказ Трампа подписать коммюнике саммита "Большой семерки"
В России прокомментировали отказ Трампа подписать коммюнике саммита "Большой семерки" / Фото из открытых источников

Отказ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подписать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки" (G7) является хорошим знаком для Российской Федерации.

Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает "РИА Новости".

Читайте также: Возвращение России в "Большую восьмерку": страны "Большой семерки" сделали серьезное заявление

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде.

Это добрый знак (для России, – "24"). Наконец приходит понимание, что не надо заниматься эскалацией напряженности, а нужно договариваться и вырабатывать взаимоприемлемое решение,
– сказал Морозов.

Российский политик надеется, что США изменят свою тактику и поймут, что их санкции и давление не приемлемы для России.

По мнению депутата, санкционная политика не приводит к каким положительным результатам ни для США, ни для их союзников.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и произнесли поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Они отметили, что продление санкций против Кремля связано исключительно с тем, что он "не продемонстрировал полного выполнения своих обязательств в минских договоренностях и уважения суверенитета Украины".

Теги: Новости России Дональд Трамп Новости политики Санкции большая семерка Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
сегодня, 14:46 Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
GoGlobal 181
Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
сегодня, 08:40 Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
Семен Кабакаєв 2040
Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
9 июня, 21:59 Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
Блог Медіа 7194
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
9 июня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 959
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
9 июня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 485
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук