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      В России Верховный суд обязал Украину выплатить 112 миллионов долларов: в чем суть дела

      5 Читати новину українською
      В России Верховный суд обязал Украину выплатить 112 миллионов долларов: в чем суть дела

      Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Украины, согласно которой официальный Киев оспаривал решение о компенсации российской нефтяной компании "Татнефть" 112 миллионов долларов и процентов в рамках дела "Укртатнафты".

      Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", Украина обжаловала решение Арбитражного суда Ставропольского края (его вынесли в марте 2019 года) и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа (21 июня) по делу "Укртатнафты". Дело в том, что официальный Киев потерял здесь свою долю.

      Так, в жалобе украинский Минюст указывал на то, что российские суды нарушили нормы материального и процессуального права.

      Но Верховный суд РФ пришел к выводу, что оснований для пересмотра решений нет.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики
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