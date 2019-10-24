В России Верховный суд обязал Украину выплатить 112 миллионов долларов: в чем суть дела

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Украины, согласно которой официальный Киев оспаривал решение о компенсации российской нефтяной компании "Татнефть" 112 миллионов долларов и процентов в рамках дела "Укртатнафты".

Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", Украина обжаловала решение Арбитражного суда Ставропольского края (его вынесли в марте 2019 года) и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа (21 июня) по делу "Укртатнафты". Дело в том, что официальный Киев потерял здесь свою долю.

Так, в жалобе украинский Минюст указывал на то, что российские суды нарушили нормы материального и процессуального права.

Но Верховный суд РФ пришел к выводу, что оснований для пересмотра решений нет.