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В России внедрят совковые методы продажи "ценных бумаг"

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Минфин РФ внедрит совковые методы продажи народных облигаций
Минфин РФ внедрит совковые методы продажи народных облигаций / Фото с открытых источников

Правительству РФ от населения этой самой РФ необходимо 100 млрд рублей.

И это не я придумал, а так еще в начале года требовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Но, вот ведь беда, население не особо горит желанием просто так давать правительству 100 млрд на всякого рода непотребства. А потому, в ближайшее время Минфин сверхдержавы внедрит новые инструменты для продажи населению народных облигаций федерального займа. Ура, товарищи, ура!

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В принципе, с учетом того, что иностранные инвесторы массово распродают ОФЗ, не удивительно обращение Кремля к старым проверенным методам пополнения бюджета – доить население, продавая им туалетную бумагу. Ну, как туалетную, официально она будет называться облигацией федерального займа, а не официально…

Что тут еще можно сказать, совковые методы в самом своем соку. И даже не удивлюсь, если в скором времени в РФ будут выдавать зарплату в ОФЗ. А почему нет, выгодное вложение средств и помощь государству. А кто не согласен, того на очередную бессмысленную, эпическую стройку.

Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Публикации Новости России Деньги
Источник: Facebook Злой Одессит
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