В России водителям "Яндекс.Такси" больше не позволят вешать иконы и четки в салоне

В российском сервисе "Яндекс.Такси" список правил пополнился необычным пунктом – запретом развешивать в салоне личные вещи, как то иконы и четки.

Отныне водители обязані иметь под рукой зарядное устройство для смартфонов, питьевую воду, салфетки и губку для обуви, говорится на сайте службы.

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Но никакие другие личные вещи – иконы, четки, еда, игрушки и сигареты – не должны быть выставлены на всеобщее обозрение в салоне. Также нельзя использовать накладки и чехлы для сидения, накрывать их газетами и одеялами.



В "Яндекс.Такси" запретили религиозную атрибутику

Заметим, что нововведение пока касаются только автомобилей бизнес- и премиум-класса. Их ввели по просьбе самих клиентов, убеждают в сервисе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими гомофобными и псевдорелигиозными заявлениями, пообещал написать заявление на "Яндекс.Такси" в прокуратуру.

Это не оскорбление чувств верующих, это нарушение конституционных прав человека. Потому что там прописано – свобода вероисповедания. И четки, и иконы никому не мешают. Если водитель, например, мусульманин, меня это никак не смущает. Наоборот, может, даже и лучше. Хуже, если у него там портрет какого-то певца Эл Джея. Это точно нельзя. Если это подтвердится, напишу в прокуратуру письмо с жалобой на "Яндекс", чтобы отреагировали, привлекли к ответу за дискриминационные вещи,

– заявил политик-популист.