В России возбудили дело из-за портретов Путина и Медведева на надгробиях: детали

В российском Санкт-Петербурге расследуют дело о размещении портретов Путина и Медведева на городском кладбище. Полиция уже задержала трех активистов "Агит России" – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева.

По словам правозащитника Динара Идрисова, поводом для возбуждения дела стала акция "Чего на самом деле хочет народ" 19 сентября, пишет Meduza.

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Как сообщили в Telegram-канале "Агит Россия", тогда на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга на надгробиях появились портреты ряда российских деятелей.

В частности – президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы, губернатора Петербурга, журналистки Ольги Скабеевой, рэпера Тимати и других.

Авторы сообщения отметили, что организаторы акции неизвестные, а фотографии им прислали.

К слову, в апреле 2019 года Жексимбаева и Кудрявцева арестовали на девять суток за установку таблички в виде надгробия Путину.

Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о "надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору". Активисты отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби.

Статья о надругательстве над захоронениями в РФ предусматривает наказание до трех месяцев ареста, а если преступление совершено группой лиц или по политическим мотивам – до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает "Крым.Реалии" по состоянию на вечер 22 сентября Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева отпустили в качестве свидетелей, а Павлу Иванкину присвоен статус подозреваемого. Он остается в изоляторе, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.