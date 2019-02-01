В России впервые не выделили деньги на очередную "гуманитарную помощь" для Донбасса, – Тымчук

В этом году в январе Российская Федерация не отправила на оккупированный Донбасс "гуманитарную помощь". Все потому, что для МЧС России не были выделены на это средства.

До недавнего времени существовала практика доставки "гуманитарного груза" в ОРДЛО примерно один раз в месяц, пишет у себя на Facebook-странице координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тимчук.

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Так называемая "гуманитарная помощь" позволяла Москве говорить о "постоянной поддержке населения Донбасса", которое "страдает от украинской хунты".

Всего в течение 2014 – 2018 годов Российская Федерация осуществила 84 доставки "Гуманитарных конвоев" (в 2014 году – 10; в 2015 – 38; в 2016 – 11 конвоев; 2017 – 13 конвоев, у 2018 – 12 конвоев). Ранее общая загруженность автомобилей российского "гуманитарного конвоя" в разные годы в среднем составляла 50-70%. Последний "гумконвой" был доставлен 20 декабря 2018 года.

По словам Дмитрия Тимчука, причиной неотправления груза в январе этого года, по информации группы "ИО", является "отсутствие финансирования министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) в начале этого финансового года по статье закупки "Гуманитарного груза "для жителей ОРДЛО".

Россия намеренно использовала для своих "гумконвоев" неоправданно большое количество грузовиков для пропагандистских целей, а также для вывоза из ОРДЛО оборудования захваченных предприятий Донбасса и других материальных ресурсов,

– отметил Дмитрий Тимчук.