В России вслед за Telegram заблокировали мессенджер Viber.

Один из самых популярных мировых мессенджеров Viber сообщил, что в России заблокировали доступ к используемым им серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при подключении к сервису.

Об этом заявила компания в Twitter.

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По их словам, некоторые российские операторы связи заблокировали доступ к серверам, которые использует Вайбер. Поэтому россияне не могут подключиться к нему. В компании работают над решением этой проблемы.

Пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber непосредственно,

– отметили представители мессенджера.

Сообщение для наших пользователей в России : pic.twitter.com/yUuUgM5Pln — Viber (@Viber) 17 травня 2018 р.

Напомним, что "борьба" Роскомнадзора с мессенджерами началась больше месяца назад – с блокировки Телеграма. Из-за того, что компания отказалась предоставить доступ к личной переписке пользователей.