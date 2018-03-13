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В России забили тревогу из-за планов украинских националистов блокировать выборы президента РФ

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Выборы президента России: в Москве боятся бойкота голосования в Украине
Выборы президента России: в Москве боятся бойкота голосования в Украине / Фото из открытых источников

Москва обеспокоена намерениями украинских националистов помешать проведению 18 марта выборов президента России в дипломатических учреждениях РФ на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Отметим, ранее члены "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили о намерении блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. Все потому, что Россия планирует провести свои выборы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"В Москве обеспокоены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций помешать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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"Подобные угрозы грубо нарушают обязательства Украины по Венских конвенциях о дипломатических и консульских сношениях, – прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям разного рода", – отмечается в заявлении российского МИД.

К слову, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что российская оккупационная власть Крыма давлением и угрозами заставляет идти на выборы президента России жителей аннексированного полуострова.

Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Украины Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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