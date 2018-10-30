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      В России заблокировали клип Oxxxymiron, который назвали причиной массовой бойни в Керчи

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      Кадр из клипа Oxxxymiron и фото Влада Рослякова во время массовой бойни
      Кадр из клипа Oxxxymiron и фото Влада Рослякова во время массовой бойни / коллаж 24 канала

      Видеохостинг Youtube и российская соцсеть "Вконтакте" заблокировали для россиян клип рэпера Oxxxymiron "Последний звонок". Это сделали по требованию Роскомнадзора.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что в России считают, что причиной массовой бойни в Керчи стало то, что молодежь увлекается творчеством рэпера Oxxxymiron. Так, российская активистка Евгения Чудновец призвала Роскомнадзор запретить песню Oxxxymiron "Последний звонок" и клип на нее.

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      Отмечается, что саму песню в России не запретили, однако клип убрали. С территории РФ его можно посмотреть только с помощью VPN.

      Добавим, что в видеоролике показаны кадры из эстонского фильма "Класс". В ленте ребята, которых сначала все обижают, берут оружие и расстреливают своих обидчиков.

      Смотрите клип Oxxxymiron на песню "Последний звонок":

      Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще около полусотни оказались на больничных койках.

      Теги: Новости политики Музыка Новости России Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
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