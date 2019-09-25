В России загорелся гигантский плавучий завод "Петр Житников": что об этом известно – видео

В России в Тихом океане на плавучем заводе "Петр Житников", который является одним из двух крупнейших в мире, произошло возгорание. Загорелась тара в отсеке промышленного вооружения, где хранятся орудия для ловли рыбы. Инцидент произошел у острова Шикотан, который принадлежит к Южным Куриллам.

Как сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на компанию "Дальморепродукт", которой принадлежит судно, пожар уже удалось потушить. Здесь сообщили, что из-за возгорания сгорел кабель, ведущий к радиорубке. Среди людей никто не пострадал, и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Ранее была информация, что загорелась упаковка гофрокартона в консервном крабовом цеху. Пожар удалось погасить экипажу собственными силами.

Всего, по данным российского МЧС, на борту "Петра Житникова" должны были находиться 419 человек. В морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск" рассказали, что с "Петра Житникова" на другие суда уже эвакуировали 283 человека.

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Что касается остальных, то сейчас их эвакуацию затрудняет плохая погода, в частности по этой причине невозможно привлечь вертолеты. Пока же эвакуацию проводят с помощью двух рыболовных. Всех моряков перевозят на плавбазу "Всеволод Сибирцев", которая располагается неподалеку. Саму же эвакуацию запросил капитан "Петра Житникова, хотя разгерметизации судна не было.

Похожий инцидент с российским рыболовецким судном, правда с серьезными последствиями, произошел недавно в Черном море. Здесь в результате возгорания корабль затонул, шесть членов экипажа удалось спасти. Причиной пожара стало возгорание двигателя.

Пожар на плавбазе "Петр Житников": смотрите видео