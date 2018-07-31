В России заявили о намерении создать аналог известного украинского самолета

В связи с напряженными отношения между Украиной и Россией последняя активно ищет, как можно заменить украинский Ан-124. Кремль, в частности, намерен изменить все украинские двигатели и радиоэлектронное оборудование на свои. Кроме того, планируется создание сверхтяжелого самолета, который собственно станет аналогом "Русланов".

Об этом заявил вице-премьер министр России Юрий Борисов, передают российские информационные агентства.

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По его словам, к 2027 году Россия начнет разрабатывать новый сверхтяжелый самолет, который должен стать заменой Ан-124 "Руслан", который разработали в украинском Опытно-конструкторском бюро имени Антонова.

Как утверждает чиновник, эти задачи прописаны в плане научно-исследовательских работ принятой госпрограммы вооружений.

"Сейчас парк имеющихся Ан-124 "Руслан" после модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и изменения украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому быстрой замены ему создавать не нужно. Возобновление же производства "Русланов" будет связанным с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то, ничего нового создаваться не будет, просто оцифруем Ан-124 с новыми двигателями", – добавил Борисов.

Напомним, в конце июля 24 канал сообщал, что в конце июля украинский "Антонов" и одно из подразделений американской компании Boeing заключили договор о взаимодействии в производстве самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT. Такое соглашение связано с кризисом, с которым столкнулись украинские авиастроители в результате оккупации Россией Крыма в 2014 году и начала войны на Востоке Украины.