20:33
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

В России заявили о намерении создать аналог известного украинского самолета

85 Читати новину українською
К 2027 году в России начнут разработывать новый сверхтяжелый самолет, который должен заменить Ан-124 "Руслан"
К 2027 году в России начнут разработывать новый сверхтяжелый самолет, который должен заменить Ан-124 "Руслан" / Соцсети

В связи с напряженными отношения между Украиной и Россией последняя активно ищет, как можно заменить украинский Ан-124. Кремль, в частности, намерен изменить все украинские двигатели и радиоэлектронное оборудование на свои. Кроме того, планируется создание сверхтяжелого самолета, который собственно станет аналогом "Русланов".

Об этом заявил вице-премьер министр России Юрий Борисов, передают российские информационные агентства.

Читайте также: Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"

По его словам, к 2027 году Россия начнет разрабатывать новый сверхтяжелый самолет, который должен стать заменой Ан-124 "Руслан", который разработали в украинском Опытно-конструкторском бюро имени Антонова.

Как утверждает чиновник, эти задачи прописаны в плане научно-исследовательских работ принятой госпрограммы вооружений.

"Сейчас парк имеющихся Ан-124 "Руслан" после модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и изменения украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому быстрой замены ему создавать не нужно. Возобновление же производства "Русланов" будет связанным с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то, ничего нового создаваться не будет, просто оцифруем Ан-124 с новыми двигателями", – добавил Борисов.

Напомним, в конце июля 24 канал сообщал, что в конце июля украинский "Антонов" и одно из подразделений американской компании Boeing заключили договор о взаимодействии в производстве самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT. Такое соглашение связано с кризисом, с которым столкнулись украинские авиастроители в результате оккупации Россией Крыма в 2014 году и начала войны на Востоке Украины.

Теги: Новости Украины авиация Украина – Россия Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
сегодня, 20:02 Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый
сегодня, 18:01 Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сегодня, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
сегодня, 15:15 Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сегодня, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
С сегодняшнего дня Национальная полиция Украины существует официально
 2 сентября 2015 , 14:16
Корбана в суде задержали по представлению ГПУ
 3 ноября 2015 , 13:27
"Шахтер" - "Динамо": Стартовые составы команд
 1 мая 2016 , 19:18
Сборная Украины при полных трибунах провела первую тренировку на своей базе во Франции
 9 июня 2016 , 09:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук