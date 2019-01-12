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      В России заявили об "отличном" здоровье пленных моряков, несмотря на то, что им не дают лекарств

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      Состояние здоровья пленных украинских моряков удовлетворительное, заявляет российская сторона
      Состояние здоровья пленных украинских моряков удовлетворительное, заявляет российская сторона / Фото из открытых источников

      Раненые во время обстрела российскими пограничниками украинских судов в районе Керченского пролива пленные моряки в ближайшие дни будут выписаны из больницы российского СИЗО и помещены в общие камеры.

      Об этом завил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, сообщает "Интерфакс".

      Однако, как сообщал 24 канал со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову, в СИЗО Москвы украинским военным морякам с начала 2019 года не выдают лекарства, в которых они нуждаются.

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      "Все они готовы к выписке, в ближайшие дни выпишем их из больницы на общий режим, поскольку все функции организма полностью восстановлены", – заявил Максименко.

      Он также заверил, что лечение морякам Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру и Василию Сороке "предоставляется в полном объеме".

      Оно (лечение) уже практически закончено, но все равно каждый день их осматривают врачи – хирург, терапевт, иногда приглашаем невропатолога. Показатели всех анализов у всех трех – кровь, биохимия – практически идеальные, температура – 36,6. Все трое ходят, за праздники набрали вес – по 1,5-2 килограмма, поскольку их рацион питания усиленный,
      – убеждает заместитель председателя ФСИН.

      Как украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.

      После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Здоровье Конфликт в Азовском море СІЗО
      Источник: 24 Канал
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