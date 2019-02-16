В России заявляют, что не имеют ничего против стабильности в Черном море

Россия ничего не имеет против инициатив Евросоюза по поддержке стабильности в Черном море. Однако там говорят, что в Брюсселе должны с уважением относиться "к региональным структурам".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

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Так, российский министр отметил, что Евросоюз имеет "много региональных инициатив по Черному морю, Балтийскому морю, в Центральной Азии". По его словам, Россия "ничего против них не имеет".

Единственное, о чем мы просим ЕС, – это с уважением относиться к структурам, которые в разных регионах существуют,

– добавил Лавров.

Под такими "структурами" Лавров имеет в виду "Организацию черноморского экономического сотрудничества" и инициативу Турции о гармонии в Черном море.

Что это за структуры, о которых говорил Лавров? Организация Черноморского экономического сотрудничества – объединение 12 стран Черноморского региона, туда входят Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, а также Украина. "Турецкая гармония" – это операция военно-морских сил Турции и других причерноморских государств, среди которых Россия и Украина. Ее проводят с марта 2004 года, чтобы постоянного мониторить "подозрительные" суда для предотвращения их незаконной деятельности. Турция пыталась создать в Черном море режим стабильности. Однако планы сохранить выгодные для себя связи с Россией привели к тому, что Турция иногда сама выглядела как нарушитель режима западных санкций.

Отметим, группа кораблей Североатлантического альянса через несколько дней войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составляющей наращивания присутствия сил НАТО в регионе.

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.