22:31
16 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, сегодня
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В России заявляют, что не имеют ничего против стабильности в Черном море

      10 Читати новину українською
      В России заявляют, что не имеют ничего против стабильности в Черном море
      В России заявляют, что не имеют ничего против стабильности в Черном море / Фото из открытых источников

      Россия ничего не имеет против инициатив Евросоюза по поддержке стабильности в Черном море. Однако там говорят, что в Брюсселе должны с уважением относиться "к региональным структурам".

      Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

      Читайте также: Они решили устроить скандал: Лавров нагло обвинил Украину в "керченских провокациях"

      Так, российский министр отметил, что Евросоюз имеет "много региональных инициатив по Черному морю, Балтийскому морю, в Центральной Азии". По его словам, Россия "ничего против них не имеет".

      Единственное, о чем мы просим ЕС, – это с уважением относиться к структурам, которые в разных регионах существуют,
      – добавил Лавров.

      Под такими "структурами" Лавров имеет в виду "Организацию черноморского экономического сотрудничества" и инициативу Турции о гармонии в Черном море.

      Что это за структуры, о которых говорил Лавров? Организация Черноморского экономического сотрудничества – объединение 12 стран Черноморского региона, туда входят Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, а также Украина. "Турецкая гармония" – это операция военно-морских сил Турции и других причерноморских государств, среди которых Россия и Украина. Ее проводят с марта 2004 года, чтобы постоянного мониторить "подозрительные" суда для предотвращения их незаконной деятельности. Турция пыталась создать в Черном море режим стабильности. Однако планы сохранить выгодные для себя связи с Россией привели к тому, что Турция иногда сама выглядела как нарушитель режима западных санкций.

      Отметим, группа кораблей Североатлантического альянса через несколько дней войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составляющей наращивания присутствия сил НАТО в регионе.

      Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?
      Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.

      blog_ava
      Ядерный конфликт между США и Россией: свою позицию озвучил Китай
      сегодня
      416
      Теги: Евросоюз Чорное море Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России
      сегодня , 22:04 Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России
      98
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      сегодня , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 585
      Беларусь и демократия – разные полюса
      сегодня , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 489
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сегодня , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1109
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сегодня , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 242
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Политолог рассказал про слабые места России в 2017 году
       3 января 2017 , 09:54
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук