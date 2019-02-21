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      В России заявляют, что Украина вместе с НАТО готовится к прорыву в Керченском проливе

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      Лавров заявил о подготовке Киевом "новой провокации" в Керченском проливе
      Лавров заявил о подготовке Киевом "новой провокации" в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      Украинская власть якобы готовит "новую провокацию" в Керченском проливе. В России убеждены, что вместе с украинцами через пролив также будут "прорываться" представители НАТО.

      Глава российского МИД Сергей Лавров заявляет, что морские силы Украины намерены прибегнуть к "попыткам прорыва", пишет ТАСС.

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      "Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", – сказал он.

      Он утверждает, что Украина готовит этот новый прорыв "без запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов". Кроме того, в России убеждены, что в "провокации" примет участие также НАТО.

      Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив,
      – заявил Лавров.

      Отметим, о новом проходе военных кораблей Украины через Керченский пролив в Украине говорили не раз – в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов и министр обороны Украины Степан Полторак. По словам последнего, если Киев откажется от права присутствовать в Черном море – это будет означать оккупацию Россией. Участие в новом проходе могут принять представители ОБСЕ и международных организаций.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает в The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

      blog_ava
      На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего
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      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Новости России Сергей Лавров Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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